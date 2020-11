Drei weitere Senioreneinrichtungen sind von der Corona-Pandemie betroffen. Das meldet die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag.

Im Palatina Altenpflegeheim in Westheim sind inzwischen fünf Personen aus den Reihen des Personals und zwölf Bewohner positiv getestet. Im Caritas Altenzentrum St. Elisabeth Germersheim sind drei Personen aus den Reihen des Personals und drei Bewohner positiv getestet. In beiden Einrichtungen befinden sich alle Bewohner und das gesamte Personal in Quarantäne. Eine Ausweitung der Tests ist geplant. In einer Senioreneinrichtung in Hagenbach wurden drei Personen positiv getestet, betroffen sind Bewohner und Personal. „Die Station befindet sich in Quarantäne“, auch hier sind Tests sind vorgesehen. Am Goethe Gymnasium Germersheim gibt es einen weiteren positiven Fall, bei dem die Ermittlungen andauern. Einen positiven Fall meldet das Europa-Gymnasium Wörth, „die gesamte Stufe wurde nach Hause geschickt.“

Entwarnung kommt hingegen für die Obdachlosenunterkunft in Germersheim: Dort waren bei einer Person zwar zwei Schnelltests positiv ausgefallen. Allerdings waren zwei unabhängige PCR-Nachfolgetests negativ, so die Kreisverwaltung. Nachdem nun eine Erkrankung ausgeschlossen werden konnte, wurde die Quarantäne, die für alle Bewohner galt, aufgehoben.

Aktuell gibt es im Landkreis 472 bestätigte Fälle, darunter sind 40 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis nachweislich 1252 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 19 Menschen sind verstorben.