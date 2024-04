In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es im Industriegebiet von Lustadt zum Brand eines mit Elektroschrott gefüllten Containers. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder das Einwirken Dritter liegen bislang nicht vor, sind jedoch noch Umfang der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.