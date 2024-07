Der bisherige CDU-Fraktionssprecher im Bellheimer Ortsgemeinderat, Thorsten Metz, hat zwar die Partei verlassen, aber, entgegen Aussagen in unserem gestrigen Bericht „Turbulente Beigeordnetenwahl sorgt für Irritationen“, nicht die Fraktion. „Ich beabsichtige nicht, mich einer anderen Fraktion anzuschließen, da ich mein Mandat bis heute weiter für die CDU-Fraktion wahrnehme.“ Das teilte Metz im Nachgang zu unserer Berichterstattung mit. Zuvor war er für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Metz nennt persönliche Gründe für seinen Austritt aus der Partei. Den Kreisvorstand habe er darüber bereits im November 2023 über seine Absicht informiert und seinen Austritt zum 30. Juni dieses Jahres vollzogen.

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jürgen Böhm bestätigte Metz’ Parteiaustritt und Verbleib in der Fraktion des Ortsgemeinderates. Metz habe die Partei zu einem Zeitpunkt verlassen, als die Kandidatenliste für den Ortsgemeinderat bereits abgeschlossen gewesen sei. Wie es in der Fraktion weitergeht, also wer künftig Fraktionssprecher sein wird, sei noch offen, soll nach der Sommerpause entschieden werden. Böhm, der Metz’ Schritt bedauert, geht davon aus, dass dieser an den Sitzungen der Fraktion, die im Rat über acht Sitze verfügt, weiter teilnimmt.