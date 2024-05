Sieben Kandidaten hat der CDU-Ortsverband für die Wahl des Ortsgemeinderats nominiert. CDU-Ortsverbandsvorsitzender und Fraktionschef Marco Humbert führt diese Liste an. Er dankt dem langjährigen Ersten Beigeordneten Thomas Mendel, der nicht mehr antritt. Die CDU wolle sich „auf wichtige Themen konzentrieren“, informiert Humbert und führt als Beispiele die Wasserversorgung in der Landwirtschaft, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Beschleunigung eines neuen Wohngebiets sowie die Sanierungen der Grundschule und der Kindergärten an.

Kandidatenliste

Marco Humbert, Uta Schwabe, Julia Hettel, Wilfried Günther (jeweils Dreifachbenennung), Andreas Günther (Doppelbenennung), Otto Reichert und Sabrina Humbert.