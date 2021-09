Aufgrund einer Sperrung des Kerweplatzes in Westheim ergeben sich von Mittwoch bis Montag, 27. September, Einschränkungen im Busverkehr der Linien 592 und 590 Westheim–Lingenfeld–Germersheim kann die Haltestelle Westheim Kerweplatz umleitungsbedingt nicht anfahren. Fahrgäste werden gebeten, auf die an der Straßenecke Am Hasensprung/Schulstraße eingerichtete Ersatzhaltestelle mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen.