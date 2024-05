Der Neubau der Bundespolizei am neuen Standort in Kandel soll bis Ende September 2024 fertiggestellt werden. Dies teilte das zuständige Bundesinnenministerium dem südpfälzischen Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) auf Anfrage mit. Im Anschluss soll die neue Dienststelle in Betrieb genommen werden.

Derzeit ist das Bundespolizeirevier Bienwald am Grenzübergang der B9 untergebracht. Das Gebäude befindet sich jedoch in einem schlechten Zustand. Gebhart hat sich in der Vergangenheit dafür stark gemacht, dass das Bundespolizeirevier Bienwald erhalten bleibt und eine neue Unterkunft erhält. Wie die Bundesregierung in ihrem Antwortschreiben weiter ausführt, braucht es laut Pressemitteilung von Gebhart nun „eine engagierte Bauausführung“ in den letzten Monaten. Der Mietvertrag zwischen der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten und dem Eigentümer wurde bereits im vergangenen Jahr geschlossen.