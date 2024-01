Die Lustadter Grundschule erhält für ihre Schüler Spinde, die auf den Fluren aufgestellt werden sollen. Hintergrund: Um dem Brandschutz Rechnung zu tragen, sollen Schüler(innen) dort künftig Jacken und Taschen unterbringen. Kosten: knapp 47.000 Euro. Eigentlich sollte dafür je Stockwerk ein jeweils neun Quadratmeter großer und mit Haken versehener Raum genutzt werden. Problem dabei: Für die Utensilien zweier Jahrgangsstufen reicht dieser Platz nicht aus. Ausweichmöglichkeiten wurden gesucht – und mit Spinden gefunden. Christiane Vollrath (CDU) befürchtete, dass Spinde in Fluren eine mögliche Brandlast darstellen könnten. Anne Jäger (SPD), selbst Mutter dreier Kinder, konnte die Brandschutz-Diskussion zwar nachvollziehen, betonte aus eigener Erfahrung aber auch: „Spinde sind super und haben Vorteile gegenüber Haken.“ Die Kinder hätten einen Ort, an dem sie persönliche Dinge ablegen könnten. Dirk Pramschiefer (SPD) und Christian Cherie ergänzten, dass es Spinde an der Grundschule Schwegenheim gebe und diese damit zufrieden sei.