Die Fahrt eines 40-Jährigen in seinem elektrischen Krankenfahrstuhl endete an einer Geschwindigkeitskontrollstelle der Polizei. Der 40-Jährige war am Mittwochmittag in der Hauptstraße nicht zu schnell unterwegs, aber es gab dennoch etwas zu beanstanden. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Polizistinnen und Polizisten nämlich betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten beim Fahrer, weshalb von medizinischen Personal später eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin führte der Fahrer eine geringe Menge Haschisch mit sich, weshalb gegen den 40-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurden. Bei der Geschwindigkeitskontrolle wurden vier Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 Stundenkilometern wurde der unrühmliche „Spitzenreiter“ mit einer Geschwindigkeit von 48 km/h gemessen.