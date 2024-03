Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jahrelang war die Nachfrage nach Immobilien in der Südpfalz riesig. Die Preise kannten nur eine Richtung: nach oben. Ist das nach zwei Jahren Ukraine-Krieg und Zinswende immer noch so? Immobilienprofis sind sich einig in ihrer Einschätzung der Marktlage.

„Früher hieß es immer Lage, Lage, Lage und dann Finanzierung“, blickt Tanja Treiling, Immobilienmarktdirektorin der Sparkasse Südpfalz, auf die Zeit vor dem Ukraine-Krieg und