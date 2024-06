Die Wähler des Germersheimer Stadtteils haben sich entschieden. Andreas Müller (FWG) ist neuer Ortsvorsteher Sondernheims. Mit rund 65 Prozent der Stimmen wurde Müller gewählt und setzte sich gegen seinen Gegenkandidaten Ingo Schneider (CDU) durch. „Ich bin froh, dass ich die Wahl gewonnen habe und habe mich auch schon bei Ingo Schneider für den fairen Wahlkampf bedankt“, sagte Müller. Er werde mit Schneider auch im Ortsbeirat sicherlich gut zusammenarbeiten. Bei der vorangegangenen Kommunalwahl 2019 traten Thorsten Rheude für die CDU und Friedrich Rentschler für die Freie Wählergruppe gegeneinander an. Friedel Rentschler hatte die Wahl mit 52,2 Prozent der Stimmen für sich entschieden.

