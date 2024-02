Bei der Mitgliederversammlung der Freien Wähler wurde Andreas Müller, der bereits zuvor gewählte FWG-Ortsvorsteher-Kandidat, erneut zum Vorsitzenden der FWG Germersheim-Sondernheim gewählt. Müllers Stellvertreter bleibt Mario Mölter. Die Schriftführung liegt weiterhin in den Händen von Martin Meyer. Die Kasse führt Manuela Breichler. Die Pressearbeit übernimmt der Fraktionsvorsitzende Peter Meyer. Die beiden Stadträte Friedel Rentschler und Armin Lutzke gehören kraft Amtes ebenfalls dem Vorstand an. Als Kassenprüfer wählte die Versammlung Uta Puschendorf und Walter Heidelberger. Die Mitgliederzahl beträgt zurzeit 39. FWG-Landratskandidat Volker Hardardt stellte sein Wahlprogramm vor und bat um Unterstützung für seine Kandidatur. Mitte März will die FWG mit der Listenaufstellung für Stadtrat und Ortsbeirat die Weichen für die Kommunalwahl 2024 stellen.