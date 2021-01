Die Nutzung einer Blitzerwarnapp kostet den Fahrer eines Kleintransporters nun 75 Euro. Am Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei in Westheim den Fahrer des Wagens. Dabei bemerkten die Polizisten das an der Frontscheibe befestigte Handy des Fahrers. Auf diesem war eine sogenannte Blitzerwarnapp geöffnet und aktiviert. Ziel dieser Apps ist es, vor Geschwindigkeitsmessanlagen zu warnen. Doch in Deutschland ist jede automatisierte Warnung vor solchen „Radaranlagen“ verboten. Technische Geräte darf man nicht betreiben und auch nicht betriebsbereit mitführen. Navigationsgeräte, die Blitzer anzeigen und Blitzer-Apps im Smartphone dürfen nicht verwendet werden. Nur vor Fahrtantritt dürfen Autofahrer diese Blitzer-Apps benutzen. Zum Beispiel, um sich über Verkehrskontrollen entlang der Strecke zu informieren. Während der Fahrt dürfen sie diese Software nicht nutzen. Auf den Fahrer kommt nun das genannte Bußgeld zu.