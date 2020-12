Das Senioren- und Pflegeheim in Westheim ist die erste Einrichtung im Kreis Germersheim, in der geimpft wird. Das mobile Impfteam kommt am Neujahrstag.

Sonst werden noch in keinem Altenheim im Landkreis Germersheim die Risikogruppen der über 80-Jährigen gegen das Coronavirus geimpft. So ist beispielsweise das Germersheimer Altenzentrum St. Elisabeth seit Tagen dabei, die von Bund und Land auferlegte Bürokratie abzuarbeiten: Am Dienstag „haben wir über 1000 Seiten Papier ausgedruckt und über vier Stunden gefaltet und kuvertiert“, beschreibt Pflegedienstleiter Claudio Gruber seine und die Arbeit der Leiterin des Altenzentrums. Beide hätten ihren Urlaub unterbrochen, um die anfallende Arbeit zu erledigen. Am Mittwoch seien die restlichen Packen für Pflegekräfte und andere Angestellte fertiggemacht worden. Nun müsse gewartet werden, bis die Formulare unterschrieben zurückkämen. Erst dann sei die Impfbereitschaft hergestellt. Nach einem Telefonat mit einem Impfarzt rechnet Gruber damit, dass es frühestens in der zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres soweit sein wird. Die Senioreneinrichtung Palatina in Westheim ist die erste Adresse, die ein mobiles Impfteam im Landkreis Germersheim anfährt. Dort erhalten am Neujahrstag circa 30 Bewohner sowie rund 25 Mitarbeiter, darunter überwiegend Pflegekräfte, als erste im Landkreis Germersheim die Corona-Schutzimpfung.

Die aktuellen Fallzahlen im Landkreis

Aktuell (Stand 30. Dezember) gibt es im Landkreis Germersheim 535 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 2492 (+38) Infizierte seit Beginn der Pandemie. Es gibt laut Gesundheitsamt der Kreisverwaltung keine neu betroffenen Einrichtungen im Landkreis.

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: positiv Getestete seit Beginn der Pandemie: 223/ aktuell positiv Getestete: 47/ Gesundete oder nicht mehr Positive: 160/ an oder mit Corona Verstorbene: 16

Stadt Wörth: 372/88/280/4

VG Kandel: 202/36/164/2

VG Jockgrim: 220/66/151/3

VG Rülzheim: 237/47/186/4

VG Bellheim: 326/55/248/23

Germersheim: 533/105/418/10

VG Lingenfeld: 379/91/280/8

Kreis Germersheim: 2492/535/1887/70

Was geschieht bei Corona Kontakt?

Durch das Gesundheitsamt erfolgt zunächst eine erste Einordnung der einzelnen Fälle und des Umfeldes sowie der Kontaktpersonen, die in Quarantäne geschickt werden. Wie und wann eine Testung erfolgt und ob weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen, entscheidet das Gesundheitsamt. Die große Anzahl an Neufällen sowie die Betroffenheit etlicher Einrichtungen bedeutet auch, dass das Gesundheitsamt die Strukturen nach und nach – auch nach entsprechender Risikoabschätzung – abarbeitet. Das Gesundheitsamt weist auch darauf hin, dass zum Beispiel bei Fällen in Schulen oder Kitas nicht zwingend die gesamte Einrichtung geschlossen werden muss beziehungsweise nicht zwingend ganze Gruppen oder Kitas getestet oder in Quarantäne geschickt werden.

Die nächste Fallzahlmeldung des Gesundheitsamtes wird von der Kreisverwaltung Germersheim am 4. Januar 2021 veröffentlicht.