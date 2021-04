Der Ausbau des 5G-Netzes schreitet in der Südpfalz weiter voran. Wie der Betreiber von Vodafone dem südpfälzischen Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart (CDU) auf Nachfrage mitteilte, ist in der Gemeinde Kuhardt im Landkreis Germersheim eine 5G-Erweiterung für eine zusätzliche Netzabdeckung bis Mitte 2021 geplant. „Es ist gut, dass es hier in unserer Region vorangeht und die Qualität der Versorgung besser wird“, betont Gebhart, der sich an Vodafone gewandt hatte, nachdem er vor Ort von Bürgern auf Probleme bei der Mobilfunkversorgung aufmerksam gemacht worden war. Eine leistungsstarke und stabile Mobilfunkversorgung ist Gebhart zufolge „entscheidend für unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft“. Eigenen Angaben zufolge hat sich der Abgeordnete stets für einen flächendeckenden Ausbau in der Region bei den verschiedenen Betreibern stark gemacht.