Wie im vergangenen Jahr hat sich das Luftwaffenausbildungsbataillon bei einer „VIP-Sammlung“ für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber engagiert. Der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Peter Eckert, machte sich unter Corona-Bedingungen auf, um für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber um Unterstützung zu bitten. Aufgrund der Pandemie und der dadurch ausfallenden Haus- und Straßensammlung ist es dem Luftwaffenausbildungsbataillon ein besonderes Anliegen auf diesem Wege Spenden für die Unterstützung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber zu sammeln. Durch die großzügige Beteiligung der Spender kamen insgesamt 3350 Euro zusammen. Das Sammelergebnis des Vorjahres wurde mehr als verdreifacht.

Neben dem Kreis Germersheim und der Kreisstadt spendeten die Sparkasse Germersheim-Kandel, die Rheinapotheke Germersheim, die Apotheke Walch, Auto Krasser Germersheim und Plana Küchenland. Darüber hinaus zeigten sich die Patengemeinden Westheim und Hambach ebenfalls großzügig. Ein besonderer Dank des Kommandeurs ging an die Stadt Kandel, vertreten durch Bürgermeister Michael Niedermeier, der in zwei Spenden (für die Stadt sowie aus dem Verfügungsbestand der Sparkasse) insgesamt 1500 Euro überreichte. Während der Sammlung wurde das Sammelteam von Passanten angesprochen, die sich über die Spendensammlung informieren wollten und die Gelegenheit nutzten, ihrerseits Geld zu spenden. Spendenbüchsen wurden in zwei Geschäften Westheims aufgestellt.

Für Kurzentschlossene, die gerne einen Beitrag leisten möchten, besteht noch bis 25. November die Möglichkeit, dies zu tun. Infos unter der Telefonnummer 07274 553001.