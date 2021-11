An zwei Tagen hintereinander – am Donnerstag zwischen 7.35 und 8.25 Uhr sowie am Freitag zwischen 7.35 und 9 Uhr – hat die Polizei das Durchfahrtsverbot auf dem Verbindungsweg nach Westheim Am Hirschgraben in Lingenfeld kontrolliert. Wie die Beamten mitteilen, sind bei den beiden Kontrollen 23 Verstöße geahndet worden. „Die meisten Betroffenen staunten nicht schlecht, als ihnen die Polizei mitteilte, dass sich das Bußgeld aufgrund des Durchfahrtsverbots seit der Einführung des neuen Bußgeldkatalogs mehr als verdoppelt hat“, heißt es in der Pressemitteilung.