13 Autofahrer werden von der Bußgeldstelle Speyer zur Kasse gebeten, weil sie sich nicht an die erlaubten Geschwindigkeiten gehalten haben. Polizisten kontrollierten am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße von Knittelsheim zwischen 9.30 und 10.30 Uhr die Geschwindigkeit. Hier waren insgesamt 10 Autofahrer zu schnell. Bei einer weiteren Kontrolle in der Straße Am Unkenfunk in Germersheim hielten sich weitere drei Autofahrer nicht an die erlaubten Stundenkilometer.