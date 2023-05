Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem der Verbandsgemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung am 23. September bereits einstimmig die Änderung des Flächennutzungsplanes gebilligt hatte, hat das – vorerst – letzte Wort nun der Ortsgemeinderat von Winden. Eine Mehrheit im Rat muss der Erweiterung der Park & Ride-Anlage zustimmen.

Wenn der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag ebenfalls zustimmt, dann steht die Ampel auf „Grün“ für die Erweiterung der Park & Ride-Anlage am Windener