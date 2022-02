Unbekannte Täter treiben in Westheim ihr Unwesen. Nachdem in den letzten Wochen in der Georg-Heeger-Allee nachts immer wieder Mülleimer aus ihren Verankerungen gerissen oder getreten wurden und deshalb ein defekter Eimer bereits ersetzt werden musste, haben Übeltäter laut Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) nun auf dem Spielplatz am Bürgerhaus Bäume mit Messern mutwillig angeritzt, in diese auch Löcher gebohrt – und Äste abgerissen. Die Gemeinde prüft derzeit, ob sie Anzeige erstattet. Zeugen können sich bei Susanne Grabau (Telefon 0162 7624710) sowie den Beigeordneten Gerhard Weiss (0174 3246780) und Sascha Gießler (0174 3213739) oder per E-Mail (westheim-pfalz@t-online.de) melden.