Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie ist es um die Jugendangebote in Bad Dürkheim bestellt? Woran fehlt es, was wünschen sie sich die jungen Leute? Darüber haben sich am Wochenende etwa 30 von ihnen beim Jugendkongress Gedanken gemacht. Was kam dabei heraus?

Treffpunkt war die Wiese vor dem Jugend und Kinderbüro, kurz Jukib. Zum inzwischen fünften Jugendkongress eingeladen hatte das Bad Dürkheimer Jugendkomitee, das die Veranstaltung –