Der Winzerverein Deidesheim unterstützt die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr mit dem Verkauf eines „Gründerweins“ von der Ahr und einer Geldspende. Zudem haben die Pfälzer ihren Kollegen ein Barrique-Fass gestiftet.

Die Flutkatastrophe vom Juli 2021 hat im Ahrtal auch die Gebäude der Winzergenossenschaft in Mayschoß, Altenahr und Walporzheim weitestgehend zerstört. „Wir sind beeindruckt, mit welcher Energie der Wiederaufbau in Angriff genommen wird“, so der Winzerverein Deidesheim.

Als älteste Winzergenossenschaft der Pfalz unterstützt der Winzerverein die seit 1868 bestehende älteste Winzergenossenschaft Deutschlands und hat 3400 Euro gespendet. Gemeinsam mit dem Künstler Oliver Schollenberger, der das Etikett der Domwein-Edition 2021 geschaffen hat, haben die Deidesheimer der WG Mayschoß-Altenahr ein Pfälzer Eichenfass gespendet.

Zudem verkauft der Winzerverein einen 2018er Ahr Spätburgunder „Gründerwein“ in seiner Vinothek. Der Verkaufserlös von 8,80 Euro pro Flasche fließt zu 100 Prozent an die WG Mayschoß-Altenahr. Der „Gründerwein“ zeigt auf seinem Etikett eines der ältesten Bilder aus dieser Zeit und ist den Gründervätern der Genossenschaft gewidmet. Die Trauben für diesen Wein werden sorgfältig ausgesucht und von den Mitgliedern der Winzergenossenschaft selektiv gelesen. Nach Maischegärung und biologischem Säureabbau lagert er bis zu zehn Monate in großen Holzfässern.