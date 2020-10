In Sachen Weinprobierstand des Winzervereins hat es ein erstes Gespräch zwischen Stadt und Winzerverein gegeben. Darüber informierte Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) auf Anfrage. Der Winzerverein will die Ausschankstelle gegenüber der VR Bank Mittelhaardt durch einen Neubau ersetzen und sie dann wieder intensiver betreiben als in jüngster Zeit. Der Stadtrat hat jedoch eine Bauvoranfrage abgelehnt. Dabei geht es auch um die Frage, ob der bisherige Standort der richtige ist. Geprüft werden müssen nun unter anderem die Möglichkeiten der Ver- und Entsorgung, die Parksituation, Aspekte des Denkmalschutzes sowie die Frage, ob der Standort mit dem barrierefreien Weg durch die Stadt kompatibel ist. Dörr geht davon aus, dass die Klärung dieser Fragen „noch eine Weile“ dauert.