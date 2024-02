Der Mossbacherweg, der in Forst entlang des Mossbacherhofs und Teilen des Neubaugebiets Im Schnepfenflug von Westen nach Osten verläuft, soll beleuchtet werden. Das teilte Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU) in der jüngsten Ratssitzung mit.

Für die Installation von Lampen entlang des holprigen Wirtschaftswegs, der von zahlreichen Schulkindern aus dem Neubaugebiet auch in der dunklen Jahreszeit benutzt wird, hatte sich die FWG stark gemacht. An der rechtlichen Einstufung als Wirtschaftsweg soll sich indes nichts ändern. Die dortige Zu- und Ausfahrt ins Neubaugebiet ist inzwischen wieder blockiert. Sie sei nur wegen des Schwerlastverkehrs im Zusammenhang mit Baumaßnahmen geöffnet worden, gab Ortsbürgermeister Klein zu verstehen. Ins Neubaugebiet gibt es damit nur eine Zu- und Ausfahrt: am südlichen Ende über den eigens dafür gebauten Deidesheimer Weg.