In der Verbandsgemeinde sollen wieder Sirenen installiert werden, die bei Gefahrensituationen Alarm schlagen. Das teilte Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU), in einer Sitzung des Verbandsgemeinderats als eines der Ergebnisse eines Gesprächs zum Thema Katastrophenschutz mit. „Wir brauchen dringend Sirenen, die auch funktionieren, wenn der Strom ausfällt“, sagte Lubenau. Bernd Anslinger (CDU) erinnerte daran, dass es früher in allen Orten der Verbandsgemeinde Sirenen gegeben habe, die aber nicht mehr erwünscht gewesen und deshalb abmontiert worden seien. Fortgeschrieben und aktualisiert werden soll das vorhandene Katastrophenschutzkonzept. Es gebe viele Möglichkeiten für eine Katastrophe in der Verbandsgemeinde, erklärte Lubenau. Neben Naturereignissen könnten beispielsweise auch die Bahnlinie oder größere Mengen gelagerte Düngerstoffe zu Katastrophen führen. Wie Lubenau mitteilte, ist die Ausschreibung der Ingenieurleistungen für ein Hochwasserschutzkonzept in Arbeit.