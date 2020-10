Ein Fall von Unfallflucht in Deidesheim, bei dem ein Schaden von 12.000 Euro entstanden ist, ist aufgeklärt worden. Es geht um ein Fahrzeug, das am 3. Oktober beschädigt wurde, wie die Polizei Haßloch mitteilt. Nachdem per Pressemitteilung nach dem Fahrer eines weißen Ford Turneo gesucht worden war, meldete sich am Mittwoch ein Unternehmen, das an einem solchen Fahrzeug, einem Geschäftswagen, einen unklaren Schaden registriert hatte. Laut Polizei war die Spurenlage eindeutig. Gefahren worden war das Auto von einem 60-jährigen Mitarbeiter der Firma, der sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten muss.