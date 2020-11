In der Pfarrei Heiliger Michael ist es Tradition, dass junge Familien sich mit ihren Kindern wöchentlich zu Adventsstündchen mit dem kleinen Engel „Karli“ treffen und sich gemeinsam auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Wie so vieles, ist auch das in diesem Jahr anders.

Das Projekt, das Ulrike Groß vor sieben Jahren ins Leben gerufen hat, heißt in diesem Jahr „Adventsstündchen mal anders“. Die Familien bleiben zu Hause, Groß hat für die Gestaltung der privaten „Adventsstündchen“ ein Heft mit Anregungen zusammengestellt. Dabei spielt der Engel „Karli“ wieder eine große Rolle, er bringt eine Geschichte mit: „Das Hirtenmädchen Hannah und ihr Großvater“ .

Anmeldung nötig

Um einen gemeinsamen Startpunkt zu setzen, gibt es ein erstes Treffen in kleinen Gruppen (entsprechend der geltenden Corona-Verordnung) in der Pfarrkirche St. Ulrich in Deidesheim. Dafür stehen an zwei Tagen sechs Termine zur Auswahl: Freitag und Samstag, 27. und 28. November, jeweils 15 Uhr, 16 Uhr oder 18 Uhr.

Für dieses Treffen ist eine Anmeldung erforderlich, bis spätestens 25. November unter 0175 652 74 29 (Silke Reinhardt). Bitte die Namen aller Teilnehmer mit Anschrift und Telefonnummer angeben. Wer nicht teilnehmen kann, das Material aber dennoch haben möchte, kann es per Mail anfordern, an: advent-mit-karli@gmx.de.