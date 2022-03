Mit anstehenden Bauarbeiten im Gemeindehaus hat sich der Gönnheimer Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst.

So sollen die Toilettenanlagen saniert und das Gebäude selbst zusammen mit dem benachbarten Bauhof auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt werden. Vergleichsweise teuer kamen den Ratsmitgliedern die genannten Kosten von 7500 Euro für die Toilettensanierung vor. Es liege bislang nur ein Angebot vor, erklärte Ortsbürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG), die Verwaltung hole aber noch weitere ein. Der Rat ermächtigte ihn schließlich, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben, solange die Kosten nicht höher als 7500 Euro ausfallen. Auch über das Umstellen der Beleuchtung in Gemeindehaus und Bauhof auf LED-Technik war sich der Rat einig. Vorgesehener Kostenpunkt: gut 3500 Euro.

Es sei wichtig, beide Projekte möglichst schnell umzusetzen, sagte Heike Ditrich (FWG). Im Kindergarten, wo der Hort untergebracht ist, herrsche großer Raummangel, man könne derzeit keine Kinder mehr aufnehmen, obwohl sie Anspruch auf einen Platz hätten. Deshalb sei es wichtig, dass der Hort möglichst bald in den Ratssaal im Gemeindehaus umziehen könne.

„Verdreckter“ Mitfahrerparkplatz

Auf dem Spielplatz in der Haardtstraße gab es einen ersten Arbeitseinsatz mit den Anwohner-Eltern. Bei der freiwilligen Müllsammelaktion am Wochenende sei der Mitfahrerparkplatz als besonders „verdreckt“ aufgefallen, berichtete Meinhardt. Für den Parkplatz ist die Gemeinde nicht zuständig. Deshalb will er jetzt den Landesbetrieb Mobilität über den Zustand informieren und um Hilfe bei der Abfallbeseitigung bitten.

Erste Ukraine-Flüchtlinge sind in Gönnheim untergekommen, berichtete Meinhardt. Man werde sich aber auf noch mehr Geflüchtete einstellen müssen. Inzwischen sind 6000 Euro an Spenden für das Gemeindejubiläum eingegangen, erklärte er.