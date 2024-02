Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 31-jährige Jan Storminger will für den Ortsverband der Dirmsteiner CDU bei der Wahl zum Ortsbürgermeister am 9. Juni antreten. Für die CDU-Mitglieder gilt er als Hoffnungsträger, doch ihm fehlen Mitstreiter. Deshalb ging der Blick der Ortsgruppe bei der Mitgliederversammlung am Freitag auch in Richtung möglicher Koalitionen.

Neun abstimmungsberechtigte Mitglieder des CDU-Ortsverbands waren am Freitagabend der Einladung zur Mitgliederversammlung ins Dirmsteiner Gasthaus Affenstein gefolgt. Darunter war auch Hans