Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn nix mehr geht, kein Tritt in die Pedale, muss man die Kräfte wiederherstellen. Auch im Urlaub. Die Traditionsgaststätte „Zum Woibauer“ in Deidesheim hat daher an alle möglichen