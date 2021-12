Einen Scheck in Höhe von 4000 Euro für Flutopfer an der Ahr hat die Haßlocher Feuerwehr den befreundeten Kollegen von der Feuerwehr in Kreuzberg übergeben. Die Summe ist bei drei Aktionen zusammengekommen.

Haßlocher Wehrleute waren im Sommer in den Flutgebieten im Einsatz, zum Großteil in Kreuzberg im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler. In den mehr als zwei Wochen Zusammenarbeit mit der örtlichen Wehr hat sich eine Freundschaft entwickelt, die weit über die Hilfe vor Ort hinausgeht. So entwarfen die Haßlocher Feuerwehrmänner Ralf Deigentasch und Sandro Janz mit Unterstützung von Marco Himmighöfer das Konzept für die Aktion „Spießbraten to go“ im September. Der Erlös dieser Aktion waren 2300 Euro.

Als kleines Dankeschön für den ehrenamtlichen Einsatz erhält jeder Haßlocher Feuerwehrangehörige am Jahresende eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Gutscheins. Ein Großteil der Feuerwehrfrauen und -männer verzichtete dieses Jahr darauf und gab den Betrag in den großen Spendentopf, womit weitere 1350 Euro für das Ahrtal zusammenkamen.

Die Gruppe „Haßlocher Hochwasserhilfe“ unter Leitung von Thilo Scheurer, die Hilfsgüter ins Katastrophengebiet transportierte, veranstaltete eine Pfandsammelaktion in Zusammenarbeit mit den Alldrink-Märkten in Haßloch und Neustadt. Dabei kamen 211 Euro zusammen.

Der Gesamtbetrag wurde durch weitere private Spenden noch erhöht. Klaus Sieber, der als Zugführer die Arbeit der Feuerwehr in Kreuzberg koordinierte, und Gruppenführer Stefan Guckes übergaben einen Scheck über 4000 Euro an Rudi Schneider, Wehrführer der Feuerwehr Kreuzberg. Für die Kinder wurden im Vorfeld außerdem Sachspenden in Form von Spielzeug und Büchern gesammelt.