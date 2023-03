Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die seit rund zwei Jahren andauernden Auseinandersetzungen um den geplanten Abriss eines alten Scheunendachs und den Bau eines zweigeschossigen Einfamilienhauses in der Kirchheimer Straße in Dackenheim werden nun vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt fortgesetzt. Der verhinderte Bauherr hat Klage gegen die VG Freinsheim eingelegt.

Die Sache ist etwas skurril, denn das Abstimmungsverhalten der Mitglieder des Dackenheimer Gemeinderats war in dieser Sache ausgesprochen widersprüchlich. So hat die Ratsmehrheit im November 2020 zugestimmt,