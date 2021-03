Die Corona-Pandemie zwingt derzeit auch die „Deidesheimer Saubande“, den Freundeskreis zur Mast von Schweinen, andere Wege zu gehen.

Im vergangenen Jahr konnten die Jungs von der „Deidesheimer Saubande“ noch vor Beginn der Pandemie mit einem zünftigen Schlachtfest ihr „Fünfjähriges“ feiern. In diesem Jahr heißt es: „Schlachtfest dehäm“. Ganz glücklich sind die Jungs und ihre Freunde darüber keinesfalls, aber die aktuelle Situation lässt in diesem Jahr keine andere Möglichkeit zu. So werden sie in diesen Tagen gemeinsam mit Metzgermeister Johannes Stähly aus Niederkirchen erneut drei Duroc-Schweine aus artgerechter Freilandhaltung, die sie ausschließlich mit Futter aus heimischem Anbau gemästet haben, schlachten und die Erzeugnisse daraus über den Abholverkauf anbieten. Es gibt frische Bratwürste, Saumagen, Leberwurst, Blutwurst und Schwartenmagen in der Dose sowie Kotelett und Schnitzel.

Darüber hinaus wird es das sogenannte Saubandepaket („vun allem ebbes“) angeboten und das Saubandepaket XXL, das auch sechs Flaschen Wein vom Weingut Margarethenhof (Forst) enthält. Die Bestellungen werden ab sofort unter 06326/9818271 (ab 18 Uhr) sowie per Mail an saubande-deidesheim@web.de beziehungsweise persönlich bei den Mitgliedern der Saubande angenommen.

Die Abholung der Bestellungen ist am Samstag, 27. März ab 16 Uhr, sowie am Sonntag, 28. März, 9 bis 12.30 Uhr, im Weingut Margarethenhof in Forst möglich.