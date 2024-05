„Die Eröffnung war toll, es kamen viele Gäste“, berichtet Ortsvorsteher Dieter Walther (SPD) vom gelungenen Auftakt der Kerwe in Grethen-Hausen am Freitag. Dass es so prima weiterging, habe jedoch das Wetter verhindert.

Der Frühschoppen am Sonntagmorgen sei auch noch gut gelaufen, sagt Walther. Doch wegen des folgenden Regens sei der Besucherandrang dann überschaubar ausgefallen, „sodass wir nicht ganz so zufrieden sind“. Nun hofften die Organisatoren und Beschicker, dass Petrus am Montag und Dienstag ein wenig gnädiger gestimmt ist.

Walther: „Am Dienstag wird es wohl voll“

Allerdings ist sich Walther sicher, dass das Wetter nicht immer eine Rolle spielt: „Wenn die Dubbeglasbrieder kommen, ist es bei uns in Grethen-Hauses immer voll. Da kann das Wetter sein, wie es will“, erklärt der Ortsvorsteher zu dem Auftritt der musikalischen Publikumsmagneten am Dienstag, 7. Mai, ab 19.30 Uhr.