Die Pfarrei Heiliger Michael in Deidesheim hat ein Konzept für ihre künftige Seelsorge entwickelt. Es basiere auf einer Pfarreianalyse, die den hohen Stellenwert der Zusammengehörigkeit deutlich mache, teilt die Pfarrei mit.

Im Mittelpunkt des Konzepts stehe ein Zukunftsbild, das auf den Werten des Glaubens, der Gemeinschaft, der Begeisterung und der Haltung aufbaut. „Wir wollen Kirche sein mitten in der Welt“, bringt die Pfarrei ihre Vision auf den Punkt. Dazu gehöre für sie, offen zu sein und alle Menschen willkommen zu heißen, ebenso die Nöte der Menschen zu sehen und sie zu unterstützen. Die Bedeutung der Gemeinschaft werde vor dem Hintergrund betont, dass „viele Menschen in ihrer durchorganisierten und von ihrem Kalender dominierten Zeit erfahren, dass individualistische Lebensgestaltungen keine tragenden Lösungen anbieten“. Vor allem junge Menschen brauchen aus Sicht der Pfarrei das Gefühl der Anerkennung in der Gemeinschaft.

Innovative Gemeindeformen

Die Pfarrei nimmt sich für die Zukunft die Entwicklung vielfältiger und innovativer Gemeindeformen vor. „Kirche ist kein Selbstzweck, sondern hat den Auftrag, Menschen in ihrem Leben zu begleiten, zu stärken und zu unterstützen. Das gelingt nur, wenn wir die herkömmlichen Wege verlassen und neue suchen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir müssen an Orte gehen, wo die Menschen sind. Wir müssen in Zeit und Art unserer Angebote darauf achten, was Menschen wirklich brauchen.“

Die Pfarrei bezieht Position für eine „Erneuerung der Kirche, in der Frauen und Männer gleichberechtigt ihre Charismen und von Gott geschenkte Berufung einbringen können“.