Die Weinlese steht erst am Anfang. In der Lage Forster Stift bei Deidesheim war RHEINPFALZ-Mitarbeiter Jochen Willner mit Freunden dabei. Er erzählt vom Miteinander im Wingert und was bei der Handlese zu beachten ist.

Noch sehr gut erinnere ich mich an meine erste Weinlese. Das liegt schon sehr lange zurück. Damals konnte ich als junger Bub alljährlich die Handlese im Weinberg meines Großvaters kaum abwarten.