„Der Mensch ist so alt wie seine Gefäße: Tipps zur (Herz-)Gesundheit“: Zu diesem Thema halten Dr. Oliver Huf und Dr. Björn-Dietrich Wagner, Fachärzte der Abteilung Innere Medizin und Kardiologie am Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim, am Donnerstag, 23. September, 19 Uhr, einen Online-Vortrag.

Die Veranstaltung ist Teil des „Dürkheimer Gesundheitsdialogs“ des Evangelischen Krankenhauses, bei dem Experten aus der Klinik Gesundheitsthemen laienverständlich auf der Internet-Videoplattform YouTube vorstellen und Zuschauerfragen live beantworten. Später steht der Beitrag dauerhaft dort zur Verfügung.

Huf erläutert Risikofaktoren für einen Herzinfarkt und zeigt die positive Wirkung von Ausdauertraining auf das Herz auf. Wagner verdeutlicht den Unterschied zwischen „gutem“ und „bösem“ Cholesterin.

Der Zugang zum Live-Stream und zum späteren Abrufen erfolgt über das YouTube-Symbol auf der Startseite der Diakonissen-Website unter www.diakonissen.de. Fragen können Interessierte direkt im Live-Chat stellen oder vorab sowie während der Übertragung per E-Mail an fragen-duew@diakonissen.de.