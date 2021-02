Glimpflich ausgegangen ist laut Polizei Haßloch ein Unfall zwischen einem Rad- und einem Autofahrer am Mittwochnachmittag gegen 13.40 Uhr in der Weinstraße in Deidesheim. Ein 67-Jähriger war auf seinem Pedelec aus Richtung Forst zur Ortsmitte unterwegs. Dabei fuhr er laut Bericht auf dem Gehweg, der nicht für Radfahrer freigegeben ist. Als aus der Seitenstraße Im Oberen Grain ein Autofahrer in die Weinstraße einbiegen wollte, kam es zur Kollision zwischen Pedelec und Auto. Vermutlich ungebremst fuhr der Radfahrer seitlich in das Fahrzeug und stürzte über die Motorhaube. Obwohl er keinen Helm trug, kam der 67-Jährige mit Schürfwunden und Prellungen davon. Die Wucht des Aufpralls ließ die Fahrradgabel vom Lenker abbrechen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf ungefähr 1000 Euro.