Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Handwerklich nicht in Ordnung und Fragen offen lassend: Mit dieser Begründung hat der Ortsgemeinderat Weisenheim am Berg am Mittwoch eine Vorlage zur Beschilderung von Radwegen an die Verwaltung der Verbandsgemeinde Freinsheim zurückgegeben. Mit deren Arbeit sind die Weisenheimer auch in anderen Punkten unzufrieden. Sie drängen auf ein Gespräch mit VG-Bürgermeister Jürgen Oberholz (FWG).

„Unerträglich“ sei es etwa, dass sich die Bauabteilung nicht in der Lage sehe, Vorbereitungen für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Spatzennest