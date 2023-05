Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am östlichen Ortsrand von Wachenheim soll neben dem TuS-Sportplatz am Standort „Bischofsgarten“ ein großer Lebensmittelmarkt entstehen. Das war auch Thema in der jüngsten Sitzung des Deidesheimer Verbandsgemeinderats.

Auf der 3,5 Hektar großen Fläche soll ein Supermarkt mit maximal 1600 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnen Wachenheim verfolgt mit dem geplanten Bau eines weiteren Einzelhandelmarktes