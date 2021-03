(aktualisiert: 17.15 Uhr) Es erinnert an den Kinderbuchklassiker von Erich Kästner: Zehn Jungs im Alter von acht bis zehn Jahren haben am vergangenen Freitag in Deidesheim wie einst „Emil und die Detektive“ einen flüchtigen Mann verfolgt und dabei mitgeholfen, dass er von der Polizei geschnappt werden konnte. Wie im Roman von 1929 begann die Geschichte an einem Bahnhof. Polizeibeamte wollten am frühen Abend einen 21-Jährigen am Deidesheimer Bahnhof kontrollieren. Beim Anblick des Streifenwagens ergriff der Mann die Flucht und rannte über die Gleise, sodass die Beamten ihm nicht folgen konnten. Da traten die jungen Detektive auf den Plan, denen der 21-Jährige verdächtig vorkam: Er hatte sich bei ihnen erkundigt, „ob die Bullen schon weg sind“. Deshalb verfolgten die Gruppe den Mann über einen Kilometer durch Deidesheim – raffiniert wie Emil Tischbein und seine Freunde: per Fahrrad und per Informationskette von einem Beobachtungsposten zum nächsten. Bis die erwachsenen Kollegen den Fall übernehmen und den Mann kontrollieren konnten, bei dem Betäubungsmittel gefunden wurden. Die Polizei bittet die Jungs, sich zu melden: Für den Einsatz wollen sich die Beamten bedanken. So war es schließlich auch bei Kästner.