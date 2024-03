Die Hauptstraße ist die wichtigste Straße in Meckenheim. Sie ist gut anderthalb Kilometer lang, in 19 Minuten zu durchlaufen, in zwei Minuten mit dem Auto und in fünf Minuten mit dem Rad zu durchfahren. Allerdings wird sich künftig dort etwas ändern.

Die Hauptstraße ist so wichtig für Meckenheim, dass ihr jetzt eine zweistündige Sitzung des Verkehrsausschusses der Gemeinde gewidmet worden ist. Ortsbürgermeisterin Julia Kren (Wählergruppe Meckenheim) und Ordnungsamtsleiter Jochen Ohler von der Verbandsgemeindeverwaltung Deidesheim erläuterten das Verkehrskonzept vom Februar 2023, das der Ausschuss an Montagabend mit einzelnen Änderungen und Ergänzungen aktualisierte.

So wird künftig im westlichen Teil der Straße der vorderste von fünf Parkplätzen ortseinwärts zwischen Autowerkstatt und Friseursalon wegfallen, um die Unfallgefahr zu vermindern. „Die Rechtsprechung schreibt hier Raustasten vor“, erklärte Ordnungsamtsleiter Jochen Ohler angesichts der unübersichtlichen Ausfahrtssituation. Silke Hoos (Wählergruppe) kommentierte ein zusätzliches Risiko: „Furchtbar: Durch dunkle Autoscheiben kann man nicht durchgucken.“ „Wir werden das jetzt erstmal ausprobieren“, schloss Ortsbürgermeisterin Julia Kren (Wählergruppe Meckenheim) diesen Punkt ab, bei dem sich alle zehn anwesenden Ausschussmitglieder einig waren. Zu der Einmündung in die Ruppertsberger Straße von der Hauptstraße her gab es keine Änderung bezüglich der Parksituation.

Überraschung: Bald kommt Tempo 30

Eine kleine Überraschung für die Mitglieder des Gremiums hatte Ohler für den 1,1 Kilometer langen Hauptstraßenabschnitt von der Ruppertsberger bis zur Rödersheimer Straße parat. Er gehe davon aus, dass die Erlaubnis für Tempo 30 in diesem Teilstück in diesem Jahr vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) kommt. „Lärmaspekte spielen hier eine Rolle“, sagte Ohler mit Verweis auf Nachbargemeinden wie Niederkirchen und Hochdorf, wo 30-Kilometer-Zonen in den Durchgangsstraßen schon eingerichtet sind.

An der Ampelkreuzung Ecke Hauptstraße/Eichengasse sei es mit einer Durchfahrtsbreite von 2,70 Meter statt normalerweise 3,20 Meter „definitiv zu eng“, sagte Ohler. Beim LBM soll angefragt werden, was es für Lösungen geben könnte. Das einseitige Parken in der Hauptstraße von der Einmündung Steingasse bis zum Dorfplatz bleibt wie gehabt. Auch die aktuellen Parkzeiten sollen beibehalten werden.

Parkplatz fällt weg

Der „ziemliche Wildwuchs“ in puncto Parken im Abschnitt Dorfplatz – Froschau soll neu geregelt werden. Die fünf hintereinander liegenden Parkplätze mit halbseitig auf dem Gehweg stehenden Autos längs der Mauer der katholischen Kirche behindern – auch wegen dem Kurvenbereich – den Fließverkehr. Künftig soll hier ein Parkplatz entfallen, vier Parkflächen sollen auf der Fahrbahn angelegt werden.

Von der Froschau bis zur Kreuzung Bahnhofstraße/Rödersheimer Straße soll alternierendes Parken auf beiden Seiten der Straße die Verkehrssicherheit verbessern, weil die Autos dann langsamer fahren müssen. Angesprochen wurde auch die Parksituation an der Einmündung Sandgasse. Keine Veränderungen gibt es für den Bereich Bahnhofstraße/Rödersheimer Straße bis Ortsausgang in Richtung Hochdorf.

Ohler sprach an, dass für den Stichweg von der Hauptstraße zur Großgasse das Verkehrszeichen 240 (gemeinsamer Geh- und Radweg) entfernt und durch das Verkehrszeichen 239 (Gehweg) ersetzt werden müsse, da die erforderliche Mindestbreite von 2,50 Meter für eine gemeinsame Nutzung nicht gegeben sei, der Weg hier nur 1,80 Meter breit ist. Karen Kröger-Wigger (CDU) merkte hierzu an, dass es für Radfahrer gefährlicher sei, stattdessen die Kreuzung zu benutzen. 9000 Autos passieren täglich die Meckenheimer Hauptstraße. Ebenso viele sind in der Bahnhofstraße unterwegs, deren Situation sich der Verkehrsausschuss in seiner nächsten Sitzung am Montag, 18. März, widmen möchte.