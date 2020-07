Die Schüler der Lindenberger Grundschule werden im neuen Schuljahr in Containern unterrichtet. Das ist notwendig, weil die Verbandsgemeinde das Gebäude umbaut und energetisch saniert.

Wie Verbandsbürgermeister Manfred Kirr im Verbandsgemeinderat berichtete, hat die Verwaltung mit dem Umzug eine Firma beauftragt, weil dies in Zeiten von Corona am sichersten sei. Doch habe es eine Panne gegeben. An einem der Umzugswagen sei der Tank beschädigt worden und dadurch Diesel ins Erdreich gelaufen. „Wir mussten das große Programm fahren“, so Kirr. So sei unter anderem eine Sperre im Speyerbach erforderlich gewesen, Erdreich und Pflaster müssen ausgetauscht werden. Zahlen müsse das die Versicherung des Umzugsunternehmers.

Für die Bauarbeiten ist ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator erforderlich, wie das bei jeder größeren Baumaßnahme der Fall ist. Die Mitglieder des Verbandsgemeinderats beauftragten das in Klingenmünster ansässige Fachbüro Jahraus. Die Kosten belaufen sich auf rund 8600 Euro.