Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für einen kombinierten Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg entlang der ausgebauten L522 muss sich neben Herxheim am Berg auch die Ortsgemeinde Weisenheim am Berg finanziell beteiligen. Der entsprechende Beschluss stand am Mittwoch im Ortsgemeinderat auf der Tagesordnung.

Bei der geplanten Sanierung der Landesstraße 522 soll auf der Nordseite der Straße ein drei Meter breiter Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg gebaut werden. Nun mussten die Ratsmitglieder entscheiden, ob