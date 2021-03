Obwohl in Neustadt am Montag die Außengastronomie unter strengen Auflagen öffnen darf, werden die meisten Lokale geschlossen bleiben. Peter Gallian, der das „City“ am Marktplatz sowie das Restaurant „Zum Schwanen“ in Deidesheim betreibt, geht nach etlichen Gesprächen mit Kollegen davon aus, dass etwa 80 Prozent der Gastronomen in Neustadt nicht öffnen werden – darunter auch er selbst. „Wir dürfen nur Gäste mit negativem Corona-Test bewirten, das ist nicht zu leisten“, so Gallian am Sonntag. Das sei ein „Riesenaufwand“ und lohne sich nicht. Unterdessen hat Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) darauf hingewiesen, dass die Stadt auf eigene Initiative rund 70 Neustadter Gastronomen darin geschult habe, Tests selbst vorzunehmen. Außerdem gebe es Schnelltestzentren im Klemmhof und in der Speyerdorfer Straße. Weigel kündigt darüber hinaus Gespräche mit dem Land über die Einrichtung von Modell-Kommunen an. „Neustadt erfüllt meines Erachtens alle Voraussetzungen, unser Konzept und die Infrastruktur steht.“