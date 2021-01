Für Menschen, die einen Termin im Impfzentrum in Neustadt haben, aber nicht wissen, wie sie dorthin kommen können, bietet die Verbandsgemeinde Deidesheim einen Service an: Ehrenamtliche transportieren Senioren kostenlos hin und zurück.

Das Angebot richtet sich nach den Worten von Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU) an ältere Bürger aus der Verbandsgemeinde, die keine Angehörigen oder Bekannten haben, die sie zum Impftermin fahren können. Kurzfristig sei der Fahrdienst in der vergangenen Woche organisiert worden. Die erste Tour nach Neustadt findet am Donnerstag statt. Lubenau geht davon aus, dass die Fahrten dann montags bis freitags zu festgelegten Zeiten täglich angeboten werden. Es sei gewährleistet, dass die Senioren nach der Impfung auch wieder nach Hause gefahren werden – auch wenn der Impftermin eine oder anderthalb Stunden dauert.

Insgesamt 17 Freiwillige hätten sich nach einem Aufruf im Verbandsgemeinderat und im Amtsblatt gefunden, die den Transport der Senioren zum Impfzentrum und zurück übernehmen wollen. Coronakonform sollen jeweils nur eine bis zwei Personen gefahren werden. Da Deidesheim nicht über einen Bürgerbus verfüge, stelle die Gemeinde Meckenheim einen Sprinter-Bus zur Verfügung.

Wer den Service in Anspruch nehmen will, muss einen Impftermin in Neustadt haben. Danach kann man sich bei der Verbandsgemeindeverwaltung unter Telefon 06326/977-114 melden (montags bis freitags zu den üblichen Bürozeiten), um den Transport-Termin zu vereinbaren. Die Verwaltung bittet darum, im Vorfeld abzuklären, ob jemand aus dem Familien- oder Bekanntenkreis die Fahrt übernehmen kann. Nicht möglich sind Kranken-, Rollstuhl- und Liegendtransporte. Hier ist die Verwaltung bei Lösungsmöglichkeiten behilflich.

Fahrdienste zum Corona-Impfzentrum Wörth für Senioren, die keine Transportmöglichkeit haben, bieten bereits die Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße und die Stadt Landau an. Auch hier sind ehrenamtliche Helfer im Einsatz.