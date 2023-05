Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ermittlungen zum Brand eines Elektroautos in Deidesheim am Samstag dauern noch an. Zur Klärung der Brandursache soll nach Auskunft der Polizei Neustadt ein Gutachter eingeschaltet werden.

Das Auto fing nach Polizeiangaben gegen 1.50 Uhr an zu brennen, die Flammen griffen auch auf die umliegenden drei Autos und zwei Anhänger über. Holger Ferentz, Feuerwehrchef in der Verbandsgemeinde