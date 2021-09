Mit den erforderlichen Arbeiten zur Digitalisierung der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Deidesheim werde noch in diesem Monat in der Niederkirchener Grundschule begonnen, teilte Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU) in einer Sitzung des Verbandsgemeinderats am Donnerstag mit. Bis November sollen die Arbeiten an allen drei Grundschulen beendet sein, so Lubenau.