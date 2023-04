Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Deidesheimer Advent wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Wegen der zahlreichen Einschränkungen für Großveranstaltungen mit überregionalem Charakter ist der Weihnachtsmarkt abgesagt worden. Wie die Stadt dennoch eine vorweihnachtliche Atmosphäre schaffen will.

Bereits 2020 war der Deidesheimer Advent wegen der Pandemie ausgefallen. „Wir hatten gehofft, dass sich die Gesamtlage so verbessert, dass wir in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt veranstalten können“, sagte am Donnerstag Stefan Wemhoener, Leiter der Tourist Service GmbH, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der Deidesheimer Weihnachtsmarkt gehört mit 50.000 bis 60.000 Besuchern an jedem der vier Advents-Wochenenden zu den größten Veranstaltungen dieser Art in der Region.

Die Beschicker seien schon vor Monaten darüber informiert worden, dass die Überlegungen, ob die Veranstaltung stattfinden kann, etwas länger dauern könnten. „Wir haben für unsere Verhältnisse lange gezögert und abgewartet, wie sich die Situation entwickelt. Jetzt aber war es notwendig, eine Entscheidung zu treffen, damit die Beschicker noch andernorts mit ihren Ständen unterkommen können“, sagte Wemhoener. Am Dienstag habe die Weihnachtsmarktkommission der Stadt einstimmig beschlossen, den Deidesheimer Advent erneut abzusagen. 2020 hatte der Stadtrat diese Entscheidung getroffen. In diesem Jahr habe der Rat das Thema an die Kommission delegiert, in der neben dem Bürgermeister Vertreter der Fraktionen, der Standbetreiber und der Tourist Service GmbH sitzen. „Die Entscheidung ist allen Beteiligten sehr schwer gefallen“, betonte Wemhoener.