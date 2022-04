Wer Tiere, Clowns und Akrobaten in der Manege bewundern möchte, sollte von Samstag, 9., bis Ostermontag, 18. April, beim „Circus Baruk“ im Dürkheimer Bruch vorbeischauen. Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine haben freien Eintritt.

Am Samstag beginnen die Vorstellungen des Zirkus, der seit über zwei Jahren auf einer Wiese gegenüber des Dürkheimer Toom-Baumarkts gestrandet ist. „Die letzten Jahre waren für uns nicht einfach. Wir haben uns mit kleinen Gastspielen in Kaiserslautern, Neustadt und auch in Bad Dürkheim über Wasser gehalten“, berichtet Manuela Baruk aus der Corona-Zeit. Außerdem seien sie von Freunden und anderen netten Menschen mit Futterspenden für die Tiere und Sachspenden unterstützt worden. Trotzdem hätten sie auch Hartz IV beantragen müssen, „damit wir uns etwas zu essen kaufen konnten“.

Eine Herzensangelegenheit für die Zirkusinhaberin ist es, Familien, die aus der Ukraine geflüchtet sind, kostenlos in eine Vorstellung einzuladen. „Wir wollen den Kindern eine kleine Freude bereiten, die haben viel durchgemacht“, erklärt Baruk, die mit ihrem Team gerade den Platz um das Zirkuszelt herrichtet. „Es soll alles schön aussehen, wenn die Leute kommen.“ Die Besucher in dem etwa 400 Personen fassenden Zelt erwartet ein knapp zweistündiges Programm mit Artisten, Trapezkünstlern, einem Clown, Gesang und vieles mehr. Nach der Vorstellung können die Tiere beobachtet werden. Für die Kleinen gibt es Ponyreiten. Geplant seien bereits Gastspiele in Weinheim an der Bergstraße und Viernheim in Hessen.

Noch Fragen?

Vorstellungsbeginn um 16 Uhr, sonntags um 15 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Ausnahme: Am Ostermontag sind zwei Vorstellungen um 11 und 15 Uhr. Von Mittwoch bis Freitag sind Familientage, an denen Erwachsene Kinderpreise zahlen. Die Kasse öffnet eine Stunde vor der Vorstellung. Infos und Kartenreservierung unter Telefon 0160 99070590.