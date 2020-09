Die seit vielen Jahren am Rande des Lindenberger Sportplatzes gelagerten Baumaterialien des Bauhofs sollen auf ein Gelände beim Bauhof verlagert werden. Das kündigte Ortsbürgermeister Reiner Koch (FWG) im Gemeinderat an. Der Bauhof hat im vergangenen Jahr ein eigenes Gebäude bekommen. Dort solle nun ein Teil des Geländes so befestigt werden, dass dort Materialien gelagert werden können. Positiv bewerteten CDU-Fraktionssprecher Hans-Werner Rey und SPD-Fraktionssprecher Stefan Frieß diesen Plan. Die derzeitige Lagerung mitten im Ort sei nicht gut für das Ortsbild, so Frieß und Rey.